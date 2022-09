Juve | cambiano i piani futuri di mercato

(Di lunedì 5 settembre 2022)dellaper la prossima sessione dia gennaio: si cercava un centrale, ma si potrebbe guardare ad altri ruoli Finita una sessione di calcioi dirigenti dellapensano già alla prossima, quella invernale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri inizialmente sembravano orientati a prendere un centrale di difesa mancino (N’Dicka, Gabriel o Igor), ma potrebbero aver cambiato idea. Infatti nelle ultime partite Allegri ha schierato Danilo centrale di difesa ricevendo buoni feedback dal campo. L’allenatore bianconero avrebbe intenzione di continuare a puntare su Danilo nella nuova posizione disegnata per lui, andando a rinforzare altre zone di campo (per quanto il brasiliano non sia mancino). L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non ingrana ladel sor Allegri. Piange ancora una volta l 'Inzaghino . Festeggia però il ... da una decina di anni, improvvisi e inevitabili come' bombe d'acqua ' ,tra la negligenza ...... soprattutto con quel parco - giocatori " ha aggiunto l'ex attaccante polacco di Roma e. Le ... difficoltà non ne vedo, perché i giocatori oggicon più facilità la squadra. Ma forse è ... Mercato Juve, cambiano i piani sul nuovo acquisto! Cosa filtra TORINO - "Ha ragione Mourinho quando dice che è meglio perdere una volta 4-0 che quattro volte 1-0. E' una frase che mi piace molto. La Roma ha pagato certi errori: a questi livelli, quando regali due ...Con l'esordio in Champions in casa del PSG alle porte, Allegri prepara la mossa a sorpresa per la sua Juventus: arriva la bocciatura eccellente.