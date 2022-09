Gazzetta: Osimhen proverà in tutti modi ad esserci contro il Liverpool (Di lunedì 5 settembre 2022) La presenza di Victor Osimhen per l’esordio stagionale del Napoli in Champions, domani sera contro il Liverpool, è in dubbio. L’attaccante nigeriano è stato tenuto a riposo nella sezione di allenamento di oggi a causa di un affaticamento muscolare dopo la gara contro la Lazio, ma, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, proverà in tutti i modi ad esserci domani al Maradona. Victor è uno che non si risparmia e non lo farà neanche nel tentativo di recuperare ma ovviamente nessuno in casa Napoli forzerà la situazione perché non mancano le alternative e soprattutto perché non si vuole certamente rischiare di perdere Osimhen per un periodo eventualmente più lungo. Lo staff medico capeggiato dal dottor Canonico al ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) La presenza di Victorper l’esordio stagionale del Napoli in Champions, domani serail, è in dubbio. L’attaccante nigeriano è stato tenuto a riposo nella sezione di allenamento di oggi a causa di un affaticamento muscolare dopo la garala Lazio, ma, secondo quanto riporta ladello Sport,inaddomani al Maradona. Victor è uno che non si risparmia e non lo farà neanche nel tentativo di recuperare ma ovviamente nessuno in casa Napoli forzerà la situazione perché non mancano le alternative e soprattutto perché non si vuole certamente rischiare di perdereper un periodo eventualmente più lungo. Lo staff medico capeggiato dal dottor Canonico al ...

Gazzetta_it : CR7-Napoli, ore decisive. Blitz di Mendes per lo scambio con Osimhen - napolista : Gazzetta: #Osimhen proverà in tutti modi ad esserci contro il Liverpool Al momento la presenza dell’attaccante del… - maracana1950 : RT @Gazzetta_it: Napoli, Osimhen in dubbio per il Liverpool: domani test decisivo #UCL - sportli26181512 : Napoli, Osimhen in dubbio per il Liverpool: domani test decisivo: Ahi Napoli, Osimhen è in dubbio mercoledì contro… - Gazzetta_it : Napoli, Osimhen in dubbio per il Liverpool: domani test decisivo #UCL -