Fratelli d’Italia, Matera a Pietrelcina: la soddisfazione di Scocca (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’incontro di Mimmo Matera con i cittadini di Pietrelcina, previsto nella giornata di ieri, non è stato fortunato dal punto di vista meteorologico, ma nonostante la pioggia la partecipazione di cittadini e simpatizzanti è stata notevole. Presenti anche tutti i dirigenti di Fratelli d’Italia Sannio. “Ci tenevamo ad ospitare una tappa del nostro candidato Matera qui a Pietrelcina – afferma Alessio Scocca, vice coordinatore provinciale di FdI Sannio – e nonostante il tempo avverso la curiosità di conoscere il nostro candidato al Senato è stata comunque tanta. Ripeteremo sicuramente l’incontro con i cittadini e ringrazio tutti gli amici che sono intervenuti anche sotto la pioggia. Lavorare per un obiettivo comune vuol dire anche questo è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’incontro di Mimmocon i cittadini di, previsto nella giornata di ieri, non è stato fortunato dal punto di vista meteorologico, ma nonostante la pioggia la partecipazione di cittadini e simpatizzanti è stata notevole. Presenti anche tutti i dirigenti diSannio. “Ci tenevamo ad ospitare una tappa del nostro candidatoqui a– afferma Alessio, vice coordinatore provinciale di FdI Sannio – e nonostante il tempo avverso la curiosità di conoscere il nostro candidato al Senato è stata comunque tanta. Ripeteremo sicuramente l’incontro con i cittadini e ringrazio tutti gli amici che sono intervenuti anche sotto la pioggia. Lavorare per un obiettivo comune vuol dire anche questo è ...

