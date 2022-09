Ferrari, Leclerc e Sainz: un nuovo weekend per recriminare (Di lunedì 5 settembre 2022) Penalità di cinque secondi commissionata allo spagnolo, mentre il monegasco parla chiaramente di sfortuna con la Virtual Safety Car. È un altro weekend buono per recriminare in casa Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che non sono riusciti minimamente ad arginare lo strapotere della Red Bull di Max Verstappen che ha dominato agevolmente il Gran Premio d’Olanda. I due Mondiali in palio in questa stagione 2022 di F1 si allontano sempre più ed il senso d’impotenza al cospetto della scuderia del Toro aumenta sistematicamente. Ferrari, le parole di Leclerc e Sainz “Onestamente credo che fosse difficile fare meglio. Abbiamo avuto sfortuna con la VSC ma non so se avrebbe cambiato qualcosa. Max era troppo veloce e le Mercedes volavano con le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Penalità di cinque secondi commissionata allo spagnolo, mentre il monegasco parla chiaramente di sfortuna con la Virtual Safety Car. È un altrobuono perin casa, con Charlese Carlosche non sono riusciti minimamente ad arginare lo strapotere della Red Bull di Max Verstappen che ha dominato agevolmente il Gran Premio d’Olanda. I due Mondiali in palio in questa stagione 2022 di F1 si allontano sempre più ed il senso d’impotenza al cospetto della scuderia del Toro aumenta sistematicamente., le parole di“Onestamente credo che fosse difficile fare meglio. Abbiamo avuto sfortuna con la VSC ma non so se avrebbe cambiato qualcosa. Max era troppo veloce e le Mercedes volavano con le ...

