Dove sono nate le “Fettuccine all’Alfredo” e chi le ha inventate?

Leggi su viagginews

(Di lunedì 5 settembre 2022) Un piatto considerato l’emblema dell’Italia: le. Eppure noi oggi ne prendiamo le distanze. Come mai? Come è nato questo piatto? Se avete fatto un viaggio negli Stati Uniti molto probabilmente vi sarete trovati davanti ad un piatto “italiano”: le. Un nome che vuol dire tutto e niente, ma che in molti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com