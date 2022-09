Diffuso il promo ufficiale di Verissimo | ecco quando andrà in onda

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 5 settembre 2022) Proprio come tutti gli altri programmi del palinsesto Mediaset, anchenon è andato indurante l’estate. La lunga pausa ha permesso di generare ancora più curiosità negli spettatori. Nel corso dell’anno, infatti, il programma di Silvia Toffanin è un vero punto di riferimento per tutti gli appassionati del mondo dello spettacolo. La conduttrice, in modo sorprendentemente veritiero, è in grado di dare voce ai sentimenti degli ospiti. Finalmente, grazie a unmandato insu Canale 5, è stata svelata la data di iniziodello show. Ilannuncia il ritorno diè un programma che, nonostante le sue ventisei edizioni, ancora oggi, riesce ad appassionare il pubblico a casa. ...