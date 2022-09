Daniele Bossari, il racconto del tumore alla gola (Di lunedì 5 settembre 2022) Daniele Bossari, noto conduttore Tv, racconta su Instagram il lungo e doloroso percorso che lo ha portato dalla scoperta di un tumore alla gola alla chemioterapia e alla successiva rinascita. "A volte bisogna attraversare un dolore per comprendere la felicità" sono le commoventi parole dell'uomo che decide di raccontare ai follower tutta la verità sulla sua malattia. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 5 settembre 2022), noto conduttore Tv, racconta su Instagram il lungo e doloroso percorso che lo ha portato dscoperta di unchemioterapia esuccessiva rinascita. "A volte bisogna attraversare un dolore per comprendere la felicità" sono le commoventi parole dell'uomo che decide di raccontare ai follower tutta la verità sulla sua malattia. L'articolo proviene da DireDonna.

