Dall'Aifa via libera ai nuovi vaccini Pfizer e Moderna aggiornati a Omicron. Ma prima vanno smaltiti quelli giacenti... (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo il via libera dell'Ema, il primo settembre scorso, oggi anche l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato l'ok ai vaccini adattati contro la variante Omicron 1 del virus SarsCoV2. I nuovi ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo il viadell'Ema, il primo settembre scorso, oggi anche l'Agenzia italiana del farmaco () ha dato l'ok aiadattati contro la variante1 del virus SarsCoV2. I...

