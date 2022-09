Covid: in Lombardia 738 nuovi positivi, 68 a Bergamo (Di lunedì 5 settembre 2022) A fronte di 7.692 tamponi effettuati, sono 738 i nuovi positivi in Lombardia. A Bergamo se ne contano 68 nelle ultime 24 ore. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive, che restano 13 come ieri, mentre salgono di 6 quelli nei reparti (575). I decessi sono 4. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 7.692 – i nuovi casi positivi: 738 – in terapia intensiva: 13 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 575 (+6) – i decessi, totale complessivo: 42.295 (+4) I nuovi casi per provincia Milano: 215 di cui 110 a Milano città; Bergamo: 68; Brescia: 138; Como: 33; Cremona: 25; Lecco: 20; Lodi: 15; Mantova: 26; Monza e Brianza: 74; Pavia: 48; Sondrio: 16; Varese: 26. Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 settembre 2022) A fronte di 7.692 tamponi effettuati, sono 738 iin. Ase ne contano 68 nelle ultime 24 ore. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive, che restano 13 come ieri, mentre salgono di 6 quelli nei reparti (575). I decessi sono 4. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 7.692 – icasi: 738 – in terapia intensiva: 13 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 575 (+6) – i decessi, totale complessivo: 42.295 (+4) Icasi per provincia Milano: 215 di cui 110 a Milano città;: 68; Brescia: 138; Como: 33; Cremona: 25; Lecco: 20; Lodi: 15; Mantova: 26; Monza e Brianza: 74; Pavia: 48; Sondrio: 16; Varese: 26.

LiaQuartapelle : Dopo Giorgetti “Nessuno va più dal medico di base” oggi un’altra proposta della Lega, con Mastrangelo “Togliamo sol… - ricpuglisi : @EnricoLetta @PD_Lombardia @PdMilano @SilviaRoggiani @Vpeluffo @CottarelliCPI @pdnetwork @sandrazampa… - AleRepossi : #Covid19: sono 48 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Regione… - infoitinterno : COVID. I DATI DI LUNEDÌ 5 SETTEMBRE IN LOMBARDIA. EFFETTUATI 7.692 TAMPONI, I POSITIVI SONO 738 (9,5%) - giornalemetro : Covid, i dati di oggi in Lombardia | Giornale Metropolitano -