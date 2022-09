Clochard ucciso a Napoli fu la vittima prescelta per un ‘battesimo da killer’ (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Quando il suo cadavere fu ritrovato nel pomeriggio del 31 luglio scorso all’interno del basso in cui viveva, in via Ilioneo nel quartiere di Bagnoli a Napoli, si pensò in un primo momento che la sua morte fosse stata provocata da un malore o da un incidente, come ad esempio una caduta. Poi, l’esame del corpo e la successiva autopsia evidenziarono che il decesso era stato invece causato da un proiettile esploso alla testa a distanza ravvicinata. Ed ora, secondo le ipotesi sulle quali si concentra il lavoro degli inquirenti per cercare di fare luce sulla morte di Davide Fogler, 56 anni, emergono una serie di possibili piste particolarmente inquietanti per individuare il movente dell’omicidio. L’uomo potrebbe essere stata la vittima prescelta, lui Clochard che ogni ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Quando il suo cadavere fu ritrovato nel pomeriggio del 31 luglio scorso all’interno del basso in cui viveva, in via Ilioneo nel quartiere di Bagnoli a, si pensò in un primo momento che la sua morte fosse stata provocata da un malore o da un incidente, come ad esempio una caduta. Poi, l’esame del corpo e la successiva autopsia evidenziarono che il decesso era stato invece causato da un proiettile esploso alla testa a distanza ravvicinata. Ed ora, secondo le ipotesi sulle quali si concentra il lavoro degli inquirenti per cercare di fare luce sulla morte di Davide Fogler, 56 anni, emergono una serie di possibili piste particolarmente inquietanti per individuare il movente dell’omicidio. L’uomo potrebbe essere stata la, luiche ogni ...

anteprima24 : ** #Clochard ucciso a ##Napoli fu la vittima prescelta per un 'battesimo da killer' ** - Newsinunclick : Emergono particolari inquietanti dalle indagini sulla morte di Davide Fogler, clochard ucciso a Napoli il 31 luglio… - giusyoni : @Napalm51 @Black___Adam Ho sentito in radio oggi del clochard di Napoli ucciso forse per gioco con pistolettata o f… - LiberoReporter : Clochard ucciso a Napoli, tra ipotesi ‘battesimo del fuoco’ per killer - Gaebaldi : Clochard ucciso a Napoli, tra ipotesi ‘battesimo del fuoco’ per killer -