Champions, pronto l’esordio del fuorigioco semiautomatico (Di lunedì 5 settembre 2022) Meno interruzioni, ma anche meno controversie. Con l’introduzione del “fuorigioco semiautomatico” da domani in Champions League, la UEFA spera di rendere più fluide le partite del massimo torneo continentale: lo fa «per il bene del gioco». Questo nuovo strumento, che «ha funzionato perfettamente» il 10 agosto, in occasione della Supercoppa Europea fra Real Madrid ed L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 settembre 2022) Meno interruzioni, ma anche meno controversie. Con l’introduzione del “” da domani inLeague, la UEFA spera di rendere più fluide le partite del massimo torneo continentale: lo fa «per il bene del gioco». Questo nuovo strumento, che «ha funzionato perfettamente» il 10 agosto, in occasione della Supercoppa Europea fra Real Madrid ed L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

fcin1908it : Champions League, pronto l’esordio del fuorigioco semiautomatico: come funzionerà - CalcioFinanza : #Champions League, pronto l’esordio del fuorigioco semiautomatico: ecco come funzionerà - sportli26181512 : #Governance #Notizie Champions, pronto l’esordio del fuorigioco semiautomatico: Meno interruzioni, ma anche meno co… - bbiancawhite : L'hanno fatto giocare non al massimo un tempo contro la Fiorentina per fargli saltare la Champions per precauzione… - SportRepubblica : Napoli pronto a riabbracciare la Champions, ma scatta l'allarme per Osimhen -