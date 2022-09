Barbara D’Urso, attacco feroce da un volto della tv: come definisce la conduttrice di Pomeriggio 5 (Di lunedì 5 settembre 2022) Barbara D’Urso finisce al centro delle polemiche dopo una sua dichiarazione al Festival della Tv a Dogliani, per la quale ha subito un attacco feroce da un volto della televisione, dopo aver risposto ad una domanda su Giorgia Meloni. Ma cosa avrà mai detto la conduttrice televisiva? E perché mai sarà stata attaccata? LEGGI ANCHE :– Barbara D’Urso si toglie qualche sassolino dalla scarpa: cosa dichiara sul suo futuro a Mediaset La risposta della D’Urso su Giorgia Meloni fa scatenare le polemiche Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Barbara D’Urso, al Festival della Tv di Dogliani, ha risposto ad una domanda su Giorgia ... Leggi su funweek (Di lunedì 5 settembre 2022)finisce al centro delle polemiche dopo una sua dichiarazione al FestivalTv a Dogliani, per la quale ha subito unda untelevisione, dopo aver risposto ad una domanda su Giorgia Meloni. Ma cosa avrà mai detto latelevisiva? E perché mai sarà stata attaccata? LEGGI ANCHE :–si toglie qualche sassolino dalla scarpa: cosa dichiara sul suo futuro a Mediaset La rispostasu Giorgia Meloni fa scatenare le polemiche Andiamo con ordine e partiamo dal principio., al FestivalTv di Dogliani, ha risposto ad una domanda su Giorgia ...

ivomez : @LaBombetta76 @teoxandra Barbara D’Urso all’Interno e saremo in una botte di ferro - leonlastr : @rraffica Ora ci manca Barbara D’Urso che fa un tutorial su come risparmiare energia e siamo a posto.. - f1ssata : @whodfuckisraff poi figurati se tiro freccette in faccia a uno che deve sentire a Barbara D'Urso ?? - whodfuckisraff : @f1ssata puoi risparmiarmele devo sentire a barbara d’urso questa settimana… - sulf1n4l3 : ma barbara d'urso io non la sento più -