Udinese Roma LIVE 0-0: fischio d’inizio al Dacia Arena (Di domenica 4 settembre 2022) Allo stadio Dacia Arena, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Udinese e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dacia Arena, Udinese e Roma si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Udinese Roma 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Udinese Roma 0-0: risultato e tabellino Udinese (3-5-2): Silvestri: Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Makengo, Jajalo, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Allo stadio, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadiosi affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLAore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Silvestri: Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Makengo, Jajalo, ...

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho in vista di Udinese-Roma - DiMarzio : #SerieA I Le formazioni ufficiali della sfida fra #Udinese e #ASRoma - DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, la probabile formazione contro l'#Udinese - repubblica : Calcio Serie A 5a giornata: Udinese-Roma, i giallorossi di Mourinho a caccia dei 3 punti che li riporterebbero in t… - Agenzia_Ansa : SERIE A | In campo Udinese-Roma. Segui la diretta #ANSA -