Ucraina, tra le difficoltà russe anche la demotivazione delle truppe (Di domenica 4 settembre 2022) La Russia ha un problema di morale: i soldati del Cremlino sono demotivati. Una difficoltà in più in questa fase in cui la controffensiva Ucraina — anche spinta dall’arrivo di nuovi e più funzionali armamenti inviati da Stati Uniti (soprattutto) e Unione Europea — procede in aree nevralgiche come Kherson, nel sud. Le forze russe stanno soffrendo “problematiche legate al morale e alla disciplina”, oltre alla stanchezza e alle numerose perdite, specifica l’ultimo rapporto di intelligence del ministero della Difesa britannico. Una delle questioni più problematiche continua a essere quella delle paghe, compresi i bonus promessi, secondo le fonti britanniche. Il documento — con cui Londra rende pubbliche informazioni raccolte dai servizi segreti anche con ... Leggi su formiche (Di domenica 4 settembre 2022) La Russia ha un problema di morale: i soldati del Cremlino sono demotivati. Unain più in questa fase in cui la controffensivaspinta dall’arrivo di nuovi e più funzionali armamenti inviati da Stati Uniti (soprattutto) e Unione Europea — procede in aree nevralgiche come Kherson, nel sud. Le forzestanno soffrendo “problematiche legate al morale e alla disciplina”, oltre alla stzza e alle numerose perdite, specifica l’ultimo rapporto di intelligence del ministero della Difesa britannico. Unaquestioni più problematiche continua a essere quellapaghe, compresi i bonus promessi, secondo le fonti britanniche. Il documento — con cui Londra rende pubbliche informazioni raccolte dai servizi segreticon ...

quinta : Domanda: è una impressione mia o, da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, i casi di ransomware sono diminuiti ? (è… - LaVeritaWeb : Tra una settimana l’azienda spegnerà il canale sulle frequenze AM. Una scelta per concentrarsi su Dab, digitale e F… - petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - angelicapenny : RT @Nixnives1: @emergency_ong @_Nico_Piro_ C'è differenza tra PACE e resa. Io voglio la pace, anelo la pace per tutti i popoli. Non solo pe… - el_Diez79 : RT @Ric746: Siccome la guerra non sembra essere sufficiente, in ???? nella città di #Chernihiv viene organizzata una manifestazione(piena di… -