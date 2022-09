Sarri contro gli arbitri: Lazio-Napoli, la moviola di Gazzetta: “Perché il Var non interviene?” (Di domenica 4 settembre 2022) Lazio-Napoli la moviola di Gazzetta dello Sport analizza i due episodi chiave del match: rigore su Lazzari e sospetto fallo di Kim sul gol. Due episodi che hanno fatto molto arrabbiare l’allenatore della Lazio. Maurizio Sarri al termine di Lazio-Napoli ha rimarcato questi due episodi che secondo lui sono netti e dovevano andare a favore della Lazio, mentre l’arbitro Sozza ha deciso di non intervenire in entrambe le circostanze. Il tecnico della Lazio si sente penalizzato in maniera pesante, anche per episodi di partite passate come quella con il Bologna. moviola Lazio-Napoli Gazzetta dello Sport analizza i due episodio da cui sono scaturite le proteste ... Leggi su napolipiu (Di domenica 4 settembre 2022)ladidello Sport analizza i due episodi chiave del match: rigore su Lazzari e sospetto fallo di Kim sul gol. Due episodi che hanno fatto molto arrabbiare l’allenatore della. Maurizioal termine diha rimarcato questi due episodi che secondo lui sono netti e dovevano andare a favore della, mentre l’arbitro Sozza ha deciso di non intervenire in entrambe le circostanze. Il tecnico dellasi sente penalizzato in maniera pesante, anche per episodi di partite passate come quella con il Bologna.dello Sport analizza i due episodio da cui sono scaturite le proteste ...

