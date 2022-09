Real Madrid | grana Asensio

(Di domenica 4 settembre 2022) Ilnon ha trovato acquirenti per Marco: l'attaccante esterno ha il contratto in scadenza nel 2023 e non intende rinn...

a_farace_ : jsjsjs maestro como vas a comparar a la sociedad anonima con el real madrid?????????????????? - DoggoSuprem : @antonyopistorio Immagina se fosse andato al real madrid - fullmetalnapoli : Bella giocata, ma aspettiamo prima il Liverpool, il Real Madrid e i fantastici 4 e poi lo giudichiamo a questo “geo… - caiozcj : RT @realfutebolnews: Real Madrid precisando do Benzema. Benzema: - FuckTheMoviola : @FilardiGiacomo @CarmineTool essere gestore è addirittura superiore se hai quel Real Madrid, l'esempio è proprio Co… -

Aumentano le pretendenti per il difensore slovacco: ora alla corsa si iscrive anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...