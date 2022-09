Quindicesima tappa Vuelta 2022: Arensmann vince a Sierra Nevada, Evanepoel sempre in rosso (Di domenica 4 settembre 2022) L’olandese Arensmann trionfa nella Quindicesima tappa Vuelta 2022 che portava la corsa ai 2.512 m di Sierra Nevada dopo una salita di 22,5 km. Il corridore della Dsm ha preceduto Mas che guadagna sui principali rivali, tra cui la maglia rossa Evanepoel che ora ha 1’34” di vantaggio su Roglic. Quindicesima tappa Vuelta 2022: COSA È ACCADUTO? La frazione odierna, che portava alla regina delle salite, si caratterizza per una fuga di 30 corridori tra cui Nibali, Mejntjes, Mader, Hindley, Arensmann, Uran, Carty, Carapaz, Soler e Vine. Il più attivo è lo statunitense Craddock che s’invola solitario sulla penultima salita dell’Alto del Purche. La sua azione però dura ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 settembre 2022) L’olandesetrionfa nellache portava la corsa ai 2.512 m didopo una salita di 22,5 km. Il corridore della Dsm ha preceduto Mas che guadagna sui principali rivali, tra cui la maglia rossache ora ha 1’34” di vantaggio su Roglic.: COSA È ACCADUTO? La frazione odierna, che portava alla regina delle salite, si caratterizza per una fuga di 30 corridori tra cui Nibali, Mejntjes, Mader, Hindley,, Uran, Carty, Carapaz, Soler e Vine. Il più attivo è lo statunitense Craddock che s’invola solitario sulla penultima salita dell’Alto del Purche. La sua azione però dura ...

