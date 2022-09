Ordine d’arrivo MotoGP, GP San Marino 2022: Bagnaia trionfa in volata su Bastianini! 5° Quartararo (Di domenica 4 settembre 2022) Calato il sipario sul GP di Misano, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Il circuito, intitolato a Marco Simoncelli nel 2012, è stato teatro di una gara molto intensa. Un tracciato impegnativo, caratterizzato da quindici curve e tre brevi rettilinei, il più lungo dei quali non raggiunge i 600 m e grazie ai numerosi cambi di direzione tra curve e varianti, con decelerazioni medie intorno ai 1,3-1,4 g, consente ai piloti di impostare diverse traiettorie che offrono numerose possibilità di sorpasso. Dalla pole-position è partito l’australiano Jack Miller (Ducati) a precedere i due compagni di marca Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Ci sarebbe dovuto essere Francesco Bagnaia in prima fila, visto il secondo tempo di ieri, ma la penalità di tre posizioni in griglia ha costretto Pecco a cominciare dalla quinta ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Calato il sipario sul GP di Misano, quattordicesimo round del Mondialedi. Il circuito, intitolato a Marco Simoncelli nel 2012, è stato teatro di una gara molto intensa. Un tracciato impegnativo, caratterizzato da quindici curve e tre brevi rettilinei, il più lungo dei quali non raggiunge i 600 m e grazie ai numerosi cambi di direzione tra curve e varianti, con decelerazioni medie intorno ai 1,3-1,4 g, consente ai piloti di impostare diverse traiettorie che offrono numerose possibilità di sorpasso. Dalla pole-position è partito l’australiano Jack Miller (Ducati) a precedere i due compagni di marca Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Ci sarebbe dovuto essere Francescoin prima fila, visto il secondo tempo di ieri, ma la penalità di tre posizioni in griglia ha costretto Pecco a cominciare dalla quinta ...

VikyBorgomeo : #MotGp #SanmarinoGp ORDINE D'ARRIVO F. Bagnaia E. Bastianini M. Vinales L. Marini F. Quartararo A. Espargaro A. R… - DALEX911 : Vuelta 2022, tappa 14: bis di Carapaz. Evenepoel in affanno. Classifica e ordine d'arrivo - sportface2016 : #Vuelta2022, risultati ed ordine d’arrivo quattordicesima tappa: vince #Carapaz davanti a Lopez e Roglic - DALEX911 : Vuelta 2022, tappa 13: vince Pedersen. Classifica generale e ordine d'arrivo - Iskander1102 : RT @ScempioDelMondo: Il suo punto di arrivo è la trasformazione del mondo in un luna park, in supermercato del divertimento; la sua parola… -