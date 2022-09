La minaccia del Cremlino: “Sta per iniziare una grande tempesta globale” (Di domenica 4 settembre 2022) “Sembra che stia iniziando grande tempesta globale”. A dirlo è il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, che in un’intervista all’agenzia russa Tass, ha commentato le crescenti tensioni geopolitiche. “I processi globali hanno attualmente ricadute sfavorevoli”, ha detto Peskov, a più di sei mesi dall’invasione russa dell’Ucraina che ha precipitato i rapporti tra Mosca e le capitali occidentali. “Ci sono ragioni oggettive, ma ci sono cause soggettive di questa tempesta che sta iniziando, le quali derivano da decisioni e azioni assolutamente illogiche e persino assurde dei governi degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e dei singoli paesi europei”, ha aggiunto il portavoce della presidenza russa, garantendo che, nonostante tutto, la Russia riesce a preservare la “macro-stabilità”. La Russia “sta ... Leggi su tpi (Di domenica 4 settembre 2022) “Sembra che stia iniziando”. A dirlo è il portavoce del, Dmitri Peskov, che in un’intervista all’agenzia russa Tass, ha commentato le crescenti tensioni geopolitiche. “I processi globali hanno attualmente ricadute sfavorevoli”, ha detto Peskov, a più di sei mesi dall’invasione russa dell’Ucraina che ha precipitato i rapporti tra Mosca e le capitali occidentali. “Ci sono ragioni oggettive, ma ci sono cause soggettive di questache sta iniziando, le quali derivano da decisioni e azioni assolutamente illogiche e persino assurde dei governi degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e dei singoli paesi europei”, ha aggiunto il portavoce della presidenza russa, garantendo che, nonostante tutto, la Russia riesce a preservare la “macro-stabilità”. La Russia “sta ...

Agenzia_Ansa : La ministra britannica Liz Truss vuole dichiarare per la prima volta la Cina minaccia per la sicurezza nazionale de… - mimmolipari : RT @DebAttanasio: @ilchirurgooo @GuidoCrosetto @RoyDeVita @rulajebreal @GiorgiaMeloni Queste sono le donne per la destra, accessori del mas… - ilbuscemi : @pary1977 @Ettore_Rosato Rosato è o non è il relatore del Rosatellum, scritto per rimediare ai danni dell'Italicum… - Fedex20412 : RT @ChanceGardiner: RonDeSantis su Biden: 'Penso che sia stato uno dei discorsi più disgustosi che un presidente americano abbia mai fatto… - SoniaLaVera : RT @ilgiornale: Dure le parole del portavoce del Cremlino: le azioni dell'Occidente hanno provocato una grande tempesta globale, ma la Russ… -

Ucraina-Russia, news sulla guerra di oggi | La minaccia del Cremlino: "Sta per cominciare una grande tempesta... Corriere della Sera Bob Odenkirk: «Sarò Saul Goodman per il resto della mia vita» Pur con la pressione del lockdown, l’obiettivo di Cecilia nel film è intrattenere, di creare leggerezza, anche se il cuore della narrazione resta la minaccia alla nostra vita e quotidianità». Tragedia di Gragnano, muore 13enne: individuati sei autori di minacce in chat Svolta nelle indagini sulla morte di Alessandro , il 13enne precipitato dalla finestra di un appartamento al quarto piano di via Lemma a ... Pur con la pressione del lockdown, l’obiettivo di Cecilia nel film è intrattenere, di creare leggerezza, anche se il cuore della narrazione resta la minaccia alla nostra vita e quotidianità».Svolta nelle indagini sulla morte di Alessandro , il 13enne precipitato dalla finestra di un appartamento al quarto piano di via Lemma a ...