Kim come Cannavaro | gli unici difensori del Napoli a farlo

Kim Min-Jae ancora a segno: il difensore sudcoreano del Napoli in questo inizio di stagione non sta facendo rimpiangere Kalidou Koulibaly. Le sue qualità sono già ben visibili e, anche se chiaramente lontano dallo status di top player dell'ex centrale azzurro, ha dimostrato di essere molto affidabile e sicuro dei suoi mezzi. Kim come Cannavaro: gol e record con il Napoli In più ha aggiunto una componente fondamentale a questo nuovo Napoli: il gol di testa dagli sviluppi di calcio d'angolo. Anche ieri, contro la Lazio, ha incornato bene un cross di Piotr Zielinski e ha permesso al Napoli di agguantare il pareggio. Due gol in cinque partite per Kim con la maglia del Napoli. È l'unico difensore ad esserci riuscito in azzurro?

