IndyCar, Portland: Scott McLaughlin domina la scena in Oregon. Cinque ancora in lotta per il titolo ad una gara dal termine! (Di domenica 4 settembre 2022) Scott McLaughlin svetta senza rivali in quel di Portland, penultimo atto dell’IndyCar Series 2022. Il #3 di Penske firma il terzo acuto in stagione ed in carriera amministrando la gara dalla pole-position, abile a concludere in vetta 104 dei 110 passaggi previsti. Il neozelandese sarà uno dei Cinque contendenti per il titolo nel championship decider di settimana prossima, pronto per dare spettacolo contro Power, Newgarden, Dixon e Ericsson. Il ‘kiwi’ ha mantenuto al meglio il comando delle operazioni la leadership al via, perfetto a non lasciare scampo ai rivali. Il tre volte vincitore del Supercars Championship ha preso il largo, leader dopo la prima tornata di pit stop con lo scandinavo Marcus Ericsson (Ganassi #8) e l’australiano Will Power (Penske #12). L’ex ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)svetta senza rivali in quel di, penultimo atto dell’Series 2022. Il #3 di Penske firma il terzo acuto in stagione ed in carriera amministrando ladalla pole-position, abile a concludere in vetta 104 dei 110 passaggi previsti. Il neozelandese sarà uno deicontendenti per ilnel championship decider di settimana prossima, pronto per dare spettacolo contro Power, Newgarden, Dixon e Ericsson. Il ‘kiwi’ ha mantenuto al meglio il comando delle operazioni la leadership al via, perfetto a non lasciare scampo ai rivali. Il tre volte vincitore del Supercars Championship ha preso il largo, leader dopo la prima tornata di pit stop con lo scandinavo Marcus Ericsson (Ganassi #8) e l’australiano Will Power (Penske #12). L’ex ...

StockCarLiveITA : Tutto facile a Portland per Scotty. Ma la lotta per il titolo matematicamente a 5 è praticamente a 3: Power va a La… - leopnd1 : Ciao @smclaughlin93, come va? Eh, niente, benino, sono stato in testa per 104 dei 110 giri a Portland... Vittoria… - SAFCEd79 : @IndyCar @portlandraceway @PatricioOWard @12WillPower @Portland_GP arrest Pato - leopnd1 : Quanto è sexy l'uscita della pitlane a Portland?! ?? #INDYCAR #PortlandGP ???? - Xedra27 : Ciao ragazz! E vai che ci divertiamo! @smclaughlin93 un missile! #SkyMotori #IndyCar #Portland -