**Elezioni: Carfagna agli imprenditori, '8-10 mesi di stabilità differenza anche per voi'** (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "La fine anticipata del governo ci ha sorpreso, avevamo altri mesi per mettere in sicurezza il paese, 8-10 mesi di stabilità anche per voi avrebbero fatto la differenza. Noi stiamo ancora lavorando". Così Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale, ospite a Cernobbio del Forum Ambrosetti.

