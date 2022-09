Derby Milan-Inter 3-2 | chi se non lui? Rafael Leao MVP della partita

(Di domenica 4 settembre 2022) Il, sul proprio sito ufficiale, ha svelato l'MVP delcontro l'. Il segreto di Pulcinella: medaglia d'oro per

AntoVitiello : ?? #Milan arrivato allo stadio... Ci siamo ??? #derby #MilanInter - gippu1 : Prima di @RafaeLeao7, l'ultimo giocatore della storia del #derby di Milano a centrare il 2+1 (almeno due gol, almen… - Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - Maldinismo_GM : RT @avvelenatosto: A portieri invertiti finiva 1-4 e sto leggendo di derby dominato dal milan, a narnia si sta sempre bene - EasyRossonero : RT @kT_Milano1899: Due mesi di lavoro per 10 minuti di spettacolo... Ecco com'è nata... Lavoro, fatica, dedizione, sacrifici... NOI SIAMO… -

Problemi durante Milan-Inter. Arriva la segnalazione dopo le difficoltà nel corso del derby, andato in scena ieri sera alle ore 18.00 ...Olivier Giroud ha parlato del momento della sua carriera in un'intervista a Telefoot. C'è anche una promessa in caso di vittoria del mondiale ...