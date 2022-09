Cremonese-Sassuolo | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 4 settembre 2022) Riportiamo ledi, lunch match della 5a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 12:30 al Giovanni Zini. I grigi devono ancora trovare il primo punto al ritorno in massima serie dopo 25 anni. Eppure, i lombardi non hanno sfigurato, avendo giocato a viso aperto contro l’Inter a San Siro, pur perdendo per 3-0. Alvini per la gara non avrà a disposizione il solo Carnesecchi, tornato dall’Atalanta alcuni giorni fa. Consueto 3-41-2 con poco turnover: a far coppia in attacco i soliti Okereke e Dessers, mentre Escalante si riappropria del suo posto in cabina di regia. I neroverdi, d’altro canto, hanno fermato sullo 0-0 il Milan campione d’Italia, salendo a quota 5 in classifica. A seguito dal secco 3-0 incassato in casa della Juventus, un successo casalingo col Lecce e due segni X ...