"Cos'è l'Europa e che fine deve fare": Gianluigi Paragone estremo dalla Annunziata (Di domenica 4 settembre 2022) Gianluigi Paragone è stato ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai3, per parlare del programma della sua Italexit. Una forza politica che vuole tenere fede al nome e si propone di uscire dall'Europa e dall'euro e che potrebbe riuscire ad entrare in Parlamento, dato che nei sondaggi viene data a ridosso della soglia di sbarramento, fissata al 3%. "Per uscire dall'euro dovremmo vincere le elezioni - ha dichiarato Paragone - e quindi dovrebbe esserci una maggioranza importante, come avvenne per la Brexit, che ti dà un'indicazione chiara. Noi l'Europa la consideriamo una gabbia, un maleficio, un limite: lasciarla vuol dire uscire da una visione neoliberista per cui il mercato deve essere predominante e a volte anche predatorio rispetto al tessuto ...

