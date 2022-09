Capitombolo Roma | l’Udinese ne fa addirittura quattro

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 settembre 2022)– Quinta giornata di Serie A per la, chiamata sul campo dela confermare il buon inizio di campionato. Formazione pressochè obbligata per Mourinho, che senza gli infortunati Kumbulla, Wijnaldum, Zaniolo ed El Shaarawy e con Belotti e Camara ancora non in condizione è costretto a mandare in campo la formazione titolare. Errore di Karsdorp e Udinese subito avanti Partenza abbastanza scioccante per i giallorossi, che dopo soli cinque minuti sono già sotto nel punteggio per via del goal siglato da Udogie, bravo a sfruttare un appoggio di petto sbagliato da parte di Karsdorp. Al nono prova a reagire la, con Spinazzola che premia il taglio in area di Dybala, il cui mancino viene respinto in corner da Silvestri. Poco più tardi proteste friulane per un mezzo tocco di mano in area da parte di Cristante, ...