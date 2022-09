Basket, Europei 2022, Pozzecco verso Italia-Ucraina: “Non esiste una partita facile” (Di domenica 4 settembre 2022) “In questo periodo storico non esiste una partita facile. Tutte le squadre hanno giocatori in grado di metterti in difficoltà. Sarà complicato fino alla fine, non c’è dubbio. Non pensavo che i miei ragazzi riuscissero a giocare con questa continuità e devo proprio fare loro i complimenti, anche per come sono riusciti ad adattarsi alle difficoltà che abbiamo incontrato lungo il nostro percorso. Ieri ci siamo andati molto vicini, ma quello che ho apprezzato di più è stato il grande senso di responsabilità che hanno dimostrato. Come non sottolineare il grande pubblico del Forum: la Nazionale deve essere un traino e sono sicuro che chiunque abbia visto la partita ieri si sia innamorato di questo sport”. Queste sono le parole con cui Gianmarco Pozzecco ha giudicato il rendimento ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) “In questo periodo storico nonuna. Tutte le squadre hanno giocatori in grado di metterti in difficoltà. Sarà complicato fino alla fine, non c’è dubbio. Non pensavo che i miei ragazzi riuscissero a giocare con questa continuità e devo proprio fare loro i complimenti, anche per come sono riusciti ad adattarsi alle difficoltà che abbiamo incontrato lungo il nostro percorso. Ieri ci siamo andati molto vicini, ma quello che ho apprezzato di più è stato il grande senso di responsabilità che hanno dimostrato. Come non sottolineare il grande pubblico del Forum: la Nazionale deve essere un traino e sono sicuro che chiunque abbia visto laieri si sia innamorato di questo sport”. Queste sono le parole con cui Gianmarcoha giudicato il rendimento ...

sportface2016 : #Basket, Europei 2022, #Pozzecco verso #ItaliaUcraina: 'Non esiste una partita facile' - sportli26181512 : Europei basket 2022, Melli: 'Ucraina? Non sottovalutiamo nessuno': Giornata di riposo per l'Italia a Eurobasket, co… - sportli26181512 : Europei di basket, i risultati di oggi: vincono Germania e Montenegro: Giornata di pausa a Milano, ma si gioca a Co… - Dario_Melli : Europei di basket, i risultati di oggi: vincono Germania e Montenegro - Abramodiluca23 : Antetokounmpo ne fa 25, all'Italia non basta Fontecchio: vince la Grecia 81-85 -