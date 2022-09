Alla metro di piazza Garibaldi funziona una macchina dei biglietti su cinque (Di domenica 4 settembre 2022) Arrivare a piazza Garibaldi la domenica intorno alle 13 di ritorno da Roma (non da Francoforte). Il giorno prima a Roma, come al solito, a Termini abbiamo trovato i tradizionali distributori automatici di biglietti nei pressi dell’ingresso della metro (che è passata anche dopo un minuto, vabbè). Rientrati a Napoli, ci siamo diretti verso l’ingresso della Linea A della metropolitana sicuri che in questi mesi la giunta del sapere avesse provveduto a creare un sistema capillare e scandinavo di vendita automatica di biglietti. Con nostro stupore ci siamo imbattuti in due file che ci ha ricordato quelle per la vendita dei tagliandi di Napoli-Real Madrid. Una fila si dirigeva verso tre “macchinette”, l’altra verso un gazebo dove erano in vendita anche biglietti per Ercolano ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) Arrivare ala domenica intorno alle 13 di ritorno da Roma (non da Francoforte). Il giorno prima a Roma, come al solito, a Termini abbiamo trovato i tradizionali distributori automatici dinei pressi dell’ingresso della(che è passata anche dopo un minuto, vabbè). Rientrati a Napoli, ci siamo diretti verso l’ingresso della Linea A dellapolitana sicuri che in questi mesi la giunta del sapere avesse provveduto a creare un sistema capillare e scandinavo di vendita automatica di. Con nostro stupore ci siamo imbattuti in due file che ci ha ricordato quelle per la vendita dei tagliandi di Napoli-Real Madrid. Una fila si dirigeva verso tre “macchinette”, l’altra verso un gazebo dove erano in vendita ancheper Ercolano ...

