infoitcultura : 'Venezia 79' al via: in undici giorni un mare di film per tutti i gusti -

TGCOM

Grande successo per il primo film italiano in concorso dei cinque in corsa per il Leone d'oro alla 79esima edizione del Festival del Cinema di ...... della malridotta capsula di Apollo 13, sarà battuto giàgiorni dopo il lancio). Prima però,... Iscriviti subito " Ac è la 79esima edizione del Festival del cinema: le recensioni e le ... Venezia 79, undici minuti di applausi per "Bones and All" di Luca Guadagnino Undici minuti di applausi e vero entusiasmo del pubblico in Sala Grande per "Bones and All" di Luca Guadagnino. Grande successo dunque per il primo film italiano in concorso dei cinque in corsa per il ...Ieri folla in delirio per l’arrivo in laguna dell’attore Timothée Chalamet, tra i protagonisti del film di Luca Guadagnino. Oggi in concorso il film spagnolo Argentina, 1985 ...