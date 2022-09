Triple H: “È una vergogna non essere riusciti a venire negli UK per 30 anni” (Di sabato 3 settembre 2022) Subito dopo l’intervista di ieri ad Ariel Helwani, Triple H è volato a Cardiff per l’evento di Clash at the Castle in programma stanotte. Proprio in Galles, Hunter, ha rilasciato un’ulteriore intervista sul primo Premium Event della WWE nel Regno Unito dal 1992. Infatti, proprio nel 1992, l’allora WWF sbarcò in Inghilterra, al Wembley Stadium, dove tenne l’edizione di quell’anno di SummerSlam. Il Main Event di quello show, British Bulldogg che affrontava Bret Hart per il titolo intercontinentale, sarebbe entrato nella storia come uno dei migliori match disputati sui ring WWE. 30 anni e sentirli tutti Il neonominato “Chief content officer” della federazione di Stamford ha dichiarato a “This Morning” (programma mattutino della tv Gallese), dopo la classica lettura del curriculum vitae del lottatore : “Si, ma quest’anno non sarò sul ring ma ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 3 settembre 2022) Subito dopo l’intervista di ieri ad Ariel Helwani,H è volato a Cardiff per l’evento di Clash at the Castle in programma stanotte. Proprio in Galles, Hunter, ha rilasciato un’ulteriore intervista sul primo Premium Event della WWE nel Regno Unito dal 1992. Infatti, proprio nel 1992, l’allora WWF sbarcò in Inghilterra, al Wembley Stadium, dove tenne l’edizione di quell’anno di SummerSlam. Il Main Event di quello show, British Bulldogg che affrontava Bret Hart per il titolo intercontinentale, sarebbe entrato nella storia come uno dei migliori match disputati sui ring WWE. 30e sentirli tutti Il neonominato “Chief content officer” della federazione di Stamford ha dichiarato a “This Morning” (programma mattutino della tv Gallese), dopo la classica lettura del curriculum vitae del lottatore : “Si, ma quest’anno non sarò sul ring ma ...

Zona_Wrestling : Triple H: 'È una vergogna non essere riusciti a venire negli UK per 30 anni' - joao_szn_ : @branojr Triple G una - lussifer_ : @Uberbored_80 Ho provato una triple! - SpazioWrestling : Triple H non ha dubbi: 'Una grandissima Superstar non vede l'ora di tornare' #WWE #TripleH - dieegordo_ : @genemwz es un triple cuarto de libra, lo editas en la maquina y le agregas una carne jsjsjsjsjs protip de obeso -