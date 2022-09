Traffico Roma del 03-09-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno Mary trovati in redazione Sonia cerquetani e si mantiene regolare ilsulle strade della capitale la circolazione Infatti è scarsa ovunque nulla da segnalare anche lungo le due carreggiate del raccordo anulare in città ricordiamo che oggi domenica le metropolitane eseguono l’orario prolungato con le ultime partenze da capolinea alle 1:30 ed in tema di trasporto pubblico sulla ferrovia-lido proseguirà fino al 4 di settembre la sospensione dei lavori serali iniziate a metà luglio dal 5 settembre lunedì prossimo riprenderanno i lavori tanto nelle ore serali le coste saranno limitate ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...