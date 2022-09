Totti e il suo lato oscuro: “Volevo fargli male, erano anni che provocava me e i romani” (Di sabato 3 settembre 2022) L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, rilasciò le seguenti parole a Repubblica risguardo il brutto calcio che rifilò a Mario Balotelli, durante la finale di Coppa Italia 2010 tra i... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 3 settembre 2022) L’ex capitano della Roma, Francesco, rilasciò le seguenti parole a Repubblica risguardo il brutto calcio che rifilò a Mario Balotelli, durante la finale di Coppa Italia 2010 tra i...

stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - massimo_chiodo : @fedexdusan @Stefano88162581 @ilciccio67 In realtà a loro faceva davvero impressione la perseveranza nel fare gol e… - Elygabrysabry1 : RT @stanzaselvaggia: Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbarazzan… - ICresh : RT @stanzaselvaggia: Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbarazzan… - LucaCannone5 : RT @fanpage: In bocca la lupo Isabel. Oggi è un grande giorno per la terza figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha cominciato la prima… -