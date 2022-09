Per quale squadra tifa Pasquale Bruno? Ecco cosa svela la sua fede calcistica (Di sabato 3 settembre 2022) Molti si sono chiesti quale sia la fede calcistica di Pasquale Bruno. E' celebre la sua risposta nel 2013 a chi lo criticava per aver indossato sia la maglia dei bianconeri che quella del... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 3 settembre 2022) Molti si sono chiestisia ladi Pas. E' celebre la sua risposta nel 2013 a chi lo criticava per aver indossato sia la maglia dei bianconeri che quella del...

ItaliaViva : Per le nostre imprese, le nostre industrie, il turismo e le città d'arte invocare il sovranismo è come tagliare il… - EnricoLetta : Con quale credibilità chi trentasette giorni fa ha fatto cadere il Governo Draghi pretende oggi dal Governo Draghi… - SPatuanelli : L’allarme per lo tsunami energetico che sta arrivando lo abbiamo lanciato più di 6 mesi fa. Ora i cittadini si stan… - searainandtears : C'è anche gente che non conosco??? O che non ricordo perché l'ho vista tipo una volta e ho il numero per chissà quale motivo - Cail7890 : @_nevertogether_ @GiorgiaMeloni E ti ricordo anche che la tua sx è al governo da 11 anni, quindi qualunque cosa tu… -