Lista Champions League Napoli | la decisione su Demme | Zerbin e Gaetano

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 3 settembre 2022) L’esordio nella UEFA2022-23 delè previsto per mercoledì, nella sfida casalinga contro il Liverpool che inaugura il Girone A della massima competizione continentale per club. I tifosi hanno già risposto ampiamente presente, con la vendita dei tagliandi che è letteralmente decollata in poche ore. Il pubblico delle grandi occasioni, dunque, per una sfida – quella contro la squadra di Jurgen Klopp – che è divenuta ormai un classico per la storia recente delin. Già nella stagione 2018-19 e 2019-20, gli azzurri hanno incontrato i Reds nella fase stagione. Former Ivorian midfielder Yaya Toure shows the paper slip of Italy’sduring the draw for the UEFAfootball ...