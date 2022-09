Jamie Campbell Bower: "Avrei dovuto essere Harry Potter ed Edward di Twilight" (Di sabato 3 settembre 2022) Jamie Campbell Bower avrebbe dovuto interpretare Harry Potter e Edward di Twilight, ma qualcosa è andato storto in entrambi i casi: scopriamo chi o che cosa ha messo i bastoni tra le ruote alla star di Stranger Things. Jamie Campbell Bower era letteralmente ad un passo dal recitare nel ruolo principale di due dei franchise più famosi della storia del cinema: si tratta di Harry Potter e Twilight e l'interprete di Vecna ??in Stranger Things ha appena rivelato che cosa è andato storto durante le audizioni per il ruolo di Edward e di Harry. Intervistato durante il podcast Happy, Sad, Confused, Campbell ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 settembre 2022)avrebbeinterpretaredi, ma qualcosa è andato storto in entrambi i casi: scopriamo chi o che cosa ha messo i bastoni tra le ruote alla star di Stranger Things.era letteralmente ad un passo dal recitare nel ruolo principale di due dei franchise più famosi della storia del cinema: si tratta die l'interprete di Vecna ??in Stranger Things ha appena rivelato che cosa è andato storto durante le audizioni per il ruolo die di. Intervistato durante il podcast Happy, Sad, Confused,...

