In Yellowstone 5 torna un personaggio uscito di scena alla terza stagione

Leggi su optimagazine

(Di sabato 3 settembre 2022) Angela Blue Thunder sta per fare il suo ritorno in5: la première di, fissata per il 13 novembre su Paramount+, vedrà Q’orianka Kilcher riprendere il ruolo della spietata avvocatessa nella quintadel dramma neo-western di Paramount Network. Ilin5 dopo un’interadi assenza d: Kilcher è apparsa l’ultima volta nel finale delladella serie e non ha fatto apparizioni nella quarta. Il ritorno di Kilcher in5 arriva dopo un paio di importanti progetti cinematografici: l’attrice ha recitato insieme a Channing Tatum in Dog e inoltre ha co-sceneggiato, prodotto e ...