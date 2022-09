F1, Max Verstappen strappa la pole position a Zandvoort davanti alle Ferrari. Leclerc beffato per due centesimi (Di sabato 3 settembre 2022) Max Verstappen regala una grande gioia al pubblico orange di Zandvoort e conquista una bellissima pole position (la quarta dell’anno, la 17ma in carriera) per il Gran Premio d’Olanda 2022, valido come quindicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il leader del campionato si è imposto in qualifica con un crono di 1’10?342, sconfiggendo le Ferrari per meno di un decimo sul giro secco. Charles Leclerc ha pregustato fino all’ultimo una possibile pole, ma è stato beffato proprio in extremis per 21 millesimi dal neerlandese della Red Bull. Seconda fila composta dalla Rossa di Carlos Sainz e dalla Mercedes di un Lewis Hamilton in grande spolvero, mentre la seconda RB18 di Sergio Perez scatterà dalla quinta casella davanti alla W13 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Maxregala una grande gioia al pubblico orange die conquista una bellissima(la quarta dell’anno, la 17ma in carriera) per il Gran Premio d’Olanda 2022, valido come quindicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il leader del campionato si è imposto in qualifica con un crono di 1’10?342, sconfiggendo leper meno di un decimo sul giro secco. Charlesha pregustato fino all’ultimo una possibile, ma è statoproprio in extremis per 21 millesimi dal neerlandese della Red Bull. Seconda fila composta dalla Rossa di Carlos Sainz e dalla Mercedes di un Lewis Hamilton in grande spolvero, mentre la seconda RB18 di Sergio Perez scatterà dalla quinta casellaalla W13 ...

Eurosport_IT : LA FERRARI DI SAINZ DAVANTI A TUTTI! ?? Lo spagnolo chiude al 2° posto ma grazie alla penalità inflitta a Max Ver… - SkySportF1 : ?? SPA-VENTOSO MAX VERSTAPPEN ? ? La rimonta più veloce nella storia della F1 I risultati ? - formula_podium : A Pole Position é dele, Max Verstappen! ???? #verstappen #dutchgp #zandvoort #formula1 #f1 #redbull #poleposition… - DReinato : RT @quattroruote: #F1, Pole position in volata per Max Verstappen in Olanda. Battuto Leclerc per soli 21 millesimi --> - quattroruote : #F1, Pole position in volata per Max Verstappen in Olanda. Battuto Leclerc per soli 21 millesimi -->… -