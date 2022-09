Elezioni 2022, Letta a Calenda: “Dice che sono strabico? Io non l’ho visto” (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io strabico? Chi lo detto, Calenda? Io non l’ho visto”. Risponde con ironia, Enrico Letta, al leader del Terzo polo Carlo Calenda che ieri, durante il suo intervento all’apertura della campagna elettorale di Azione-Italia Viva-Calenda, ha detto di lui ‘non ha gli occhi di tigre, è strabico’. Il segretario del Pd è intervenuto al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Enrico, il Paese che descrivi non è quello, va riappacificato e non diviso a martellate. Quello che stava succedendo con lo spirito repubblicano di Draghi. Quella di Letta è una strategia folle, il Cln senza i 5 stelle ma con i sosia dei 5 stelle, la continuazione dei Bertinotti, Turigliatto, Pecoraro Scanio, la maledizione della sinistra che non ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io? Chi lo detto,? Io non”. Risponde con ironia, Enrico, al leader del Terzo polo Carloche ieri, durante il suo intervento all’apertura della campagna elettorale di Azione-Italia Viva-, ha detto di lui ‘non ha gli occhi di tigre, è’. Il segretario del Pd è intervenuto al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Enrico, il Paese che descrivi non è quello, va riappacificato e non diviso a martellate. Quello che stava succedendo con lo spirito repubblicano di Draghi. Quella diè una strategia folle, il Cln senza i 5 stelle ma con i sosia dei 5 stelle, la continuazione dei Bertinotti, Turigliatto, Pecoraro Scanio, la maledizione della sinistra che non ...

