Dalla lite a Live Non è la d’Urso al tribunale: “Showgirl deve pagare 6.000€ come risarcimento” (Di sabato 3 settembre 2022) Da Uomini e Donne e Grande Fratello Vip a Pomeriggio 5, negli anni sono state centinaia le catfight in cui sono volate frasi come ‘ce la vedremo con i miei legali’, ‘io i denuncio’, ‘ti porto in tribunale‘ e qualcuno alla fine l’ha fatto davvero. Due anni fa nel corso di una lite a Live Non è la d’Urso con Elena Morali, Rita Bonaccorti disse: “Io non vivo fotografandomi le natiche tutto il giorno“. L’influencer replicò immediatamente: “Però qualcuno di voi anni fa ha cominciato così. Ah no, era il davanti e non il dietro. È vero. Non ha mai fatto Senza veli?”. La Bonaccortì spiegò anche a Barbara d’Urso che dopo un precedente diverbio, la Morali pubblicò sul suo Instagram uno scatto fake con il suo volto: “Non ho nulla di cui vergognarmi, e lei? Il problema è che la signorina ha messo ... Leggi su biccy (Di sabato 3 settembre 2022) Da Uomini e Donne e Grande Fratello Vip a Pomeriggio 5, negli anni sono state centinaia le catfight in cui sono volate frasi‘ce la vedremo con i miei legali’, ‘io i denuncio’, ‘ti porto in‘ e qualcuno alla fine l’ha fatto davvero. Due anni fa nel corso di unaNon è lacon Elena Morali, Rita Bonaccorti disse: “Io non vivo fotografandomi le natiche tutto il giorno“. L’influencer replicò immediatamente: “Però qualcuno di voi anni fa ha cominciato così. Ah no, era il davanti e non il dietro. È vero. Non ha mai fatto Senza veli?”. La Bonaccortì spiegò anche a Barbarache dopo un precedente diverbio, la Morali pubblicò sul suo Instagram uno scatto fake con il suo volto: “Non ho nulla di cui vergognarmi, e lei? Il problema è che la signorina ha messo ...

