Covid, ancora oltre mille nuovi casi in Piemonte (Di sabato 3 settembre 2022) Sono 1.033 i nuovi casi di Covid in Piemonte, con un tasso di positività del 6,1% rispetto ai 16.992 tamponi eseguiti, di cui 16.517 antigenici. Risulta dai dati dell'aggiornamento quotidiano del 3 ...

