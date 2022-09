Atletica, Meeting di Padova con De Grasse, Muhammad e una parata di stelle (Di sabato 3 settembre 2022) Venticinque medaglie olimpiche e 63 mondiali: questi sono i numeri del Meeting di Padova 2022, che andrà in scena domenica 4 domenica a partire dalle ore 17.30. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Colbachini, dove sono attese soprattutto tre stelle: il canadese André De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) che sfiderà gli statunitensi Marvin Bracy, Kyree King e Kendal Williams, il giamaicano Ackeem Blake e il liberiano Emmanuel Matadi; la statunitense Sha’Carri Richardson sui 100 metri, nella gara che potrebbe essere illuminata dall’ivoriana Marie-Josée Ta Lou (fresca di 10.72); la vicecampionessa olimpica (e già oro a cinque cerchi a Rio e mondiale a Doha) Dalilah Muhammad, seconda di sempre sui 400 ostacoli. Ci sarà Ayomide Folorunso sul giro di pista con barriere, dopo aver siglato il ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Venticinque medaglie olimpiche e 63 mondiali: questi sono i numeri deldi2022, che andrà in scena domenica 4 domenica a partire dalle ore 17.30. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Colbachini, dove sono attese soprattutto tre: il canadese André De(Campione Olimpico dei 200 metri) che sfiderà gli statunitensi Marvin Bracy, Kyree King e Kendal Williams, il giamaicano Ackeem Blake e il liberiano Emmanuel Matadi; la statunitense Sha’Carri Richardson sui 100 metri, nella gara che potrebbe essere illuminata dall’ivoriana Marie-Josée Ta Lou (fresca di 10.72); la vicecampionessa olimpica (e già oro a cinque cerchi a Rio e mondiale a Doha) Dalilah, seconda di sempre sui 400 ostacoli. Ci sarà Ayomide Folorunso sul giro di pista con barriere, dopo aver siglato il ...

