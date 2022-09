Annalisa è "Bellissima": "Per ballare con le lacrime agli occhi" (Di sabato 3 settembre 2022) E' uscito il nuovo singolo della cantautrice savonese che inaugura un nuovo percorso artistico. A ottobre sarà in tour nei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 settembre 2022) E' uscito il nuovo singolo della cantautrice savonese che inaugura un nuovo percorso artistico. A ottobre sarà in tour nei ...

NaliOfficial : #BELLISSIMA FUORI ORA ?????? - RDS_official : ...ecco l'intervista a @NaliOfficial ma soprattutto (rullo di tamburi) il videoclip appena uscito ????? Viva… - WARNERMUSICIT : 'Quella volta non dovevi andare via, ero bellissima' ???? 'Bellissima', il nuovo singolo di @NaliOfficial è fuori ovu… - NicMontrone : RT @ilmioxanax: La nuova di Annalisa è #BELLISSIMA in tutti i sensi - yosoyelfanal : RT @domenicomarock: Direte: ma #Annalisa vuole rifare #DuaLipa ? Rispondo: con chi aveva duettato nel 2016 in #UsedToYou ? Tutto si tiene,… -