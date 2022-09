Vettori-Whittaker streaming gratis e diretta TV8 o DAZN? Dove vedere UFC (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo la vittoria nell’ottobre 2021 contro il brasiliano Costa, il lottatore italiano torna in competizione contro l’australiano, numero 1 del ranking dei pesi medi ed ex campione del mondo. Il match Vettori-Whittaker, valido per l’evento UFC, si disputerà sabato 3 settembre non prima delle 22.30 nell’Accor Arena di Parigi. The Italian Dream vanta uno score di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere replica Vettori-Adesanya, streaming e diretta tv (VIDEO HIGHLIGHTS) Vettori-Costa (VIDEO HIGHLIGHTS e REPLICA): grande vittoria per l’italiano Dove vedere Inter-Roma, streaming gratis LIVE ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo la vittoria nell’ottobre 2021 contro il brasiliano Costa, il lottatore italiano torna in competizione contro l’australiano, numero 1 del ranking dei pesi medi ed ex campione del mondo. Il match, valido per l’evento UFC, si disputerà sabato 3 settembre non prima delle 22.30 nell’Accor Arena di Parigi. The Italian Dream vanta uno score di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::replica-Adesanya,tv (VIDEO HIGHLIGHTS)-Costa (VIDEO HIGHLIGHTS e REPLICA): grande vittoria per l’italianoInter-Roma,LIVE ...

zazoomblog : UFC Parigi Marvin Vettori vs Robert Whittaker in tv: programma orario e streaming - #Parigi #Marvin #Vettori #Robert - psbrdx : @Keepo_7 Se mi chiedi chi è più forte, dico Whittaker Se mi chiedi chi vince, devo calcolare anche che combattono… - psbrdx : Non lo so Whittaker sicuramente come fighter è più completo, nessun dubbio, ma è un diesel, e deve resistere a 3 r… - theshieldofspo1 : Marvin Vettori è convinto di poter mostrare dei miglioramenti che sorprenderanno Whittaker a Parigi! #TSOS // #UFC… - zazoomblog : MMA perché Vettori-Whittaker è decisiva: chi vince avrà una nuova chance per il Mondiale? - #perché #Vettori-Whitt… -