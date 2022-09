Un weekend con temporali al nord e sole al sud (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - Il meteo divide l'Italia nel fine settimana. temporali sparsi al nord e anche nel centro Italia - con la prima perturbazione atlantica autunnale in arrivo - mentre al sud ci sarà il sole con un aumento delle temperature. La prossima settimana su tutta la Penisola tornerà il bel tempo con picchi di 39 gradi in Sicilia. "Avremo dei temporali sparsi durante il sabato specie al nord-ovest e sulla fascia tirrenica, la domenica più probabili al centro: trattandosi di temporali - spiega Antonio Sanò, direttore del sito "Il Meteo.it" - non mancheranno ampi momenti soleggiati in un weekend che sara' comunque piuttosto variabile; solo al Sud il tempo sarèà stabile, soleggiato e con caldo in aumento". Secondo l'esperto "lo stesso motore ... Leggi su agi (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - Il meteo divide l'Italia nel fine settimana.sparsi ale anche nel centro Italia - con la prima perturbazione atlantica autunnale in arrivo - mentre al sud ci sarà ilcon un aumento delle temperature. La prossima settimana su tutta la Penisola tornerà il bel tempo con picchi di 39 gradi in Sicilia. "Avremo deisparsi durante il sabato specie al-ovest e sulla fascia tirrenica, la domenica più probabili al centro: trattandosi di- spiega Antonio Sanò, direttore del sito "Il Meteo.it" - non mancheranno ampi momentiggiati in unche sara' comunque piuttosto variabile; solo al Sud il tempo sarèà stabile,ggiato e con caldo in aumento". Secondo l'esperto "lo stesso motore ...

