Trieste: la finale è Simion - Riera, battuta la favorita Jakupovic (Di venerdì 2 settembre 2022) La tennista argentina elimina Jakupovic, favorita della vigilia, mentre Simion si aggiudica il derby rumeno e vola al match per il titolo Leggi su federtennis (Di venerdì 2 settembre 2022) La tennista argentina eliminadella vigilia, mentresi aggiudica il derby rumeno e vola al match per il titolo

iMagazineTwit : In coppia con il piemontese Micotti conquista il secondo posto nella finale del K2-1000 junior in Ungheria #FVG… - chefatica_ : @vmkpanic a volte penso alla me del 15 maggio 2020 in un letto di trieste a metà tra skamit e il finale di 2gether - baseballcodogno : Dopo le 2 vittorie ottenute in trasferta, il Codogno Baseball si appresta a giocarsi l'accesso alla finale dei play… - baseballcodogno : Finita gara 2 a Trieste con la vittoria in extremis del Codogno Baseball con il punteggio finale di 4 - 3. La serie… - TRIESTE_news : Vela, classifiche invariate alla vigilia del gran finale del Campionato Italiano d'Altura - -