Trent’anni fa il suicidio di Sergio Moroni | vittima della gogna di Mani pulite

(Di venerdì 2 settembre 2022) "Ricordo giorni di grande angoscia. Ricordo le lacrime di mio padre, non solo quel giorno ma anche tutte le volte che, negli anni successivi, si ebbe modo di parlare del compagnoContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

4n1mo51t1som1n4 : @S812Carlito Autobiografia, sostanzialmente. La depressione, i ricoveri negli ospedali psichiatrici, l’aborto, le v… -

Alekperov l'aveva diretta per. Quando si dimise si ... tutti trattati come casi di omicidio -o di, ...Per ora si parla di, ma la vicenda presenta parecchi ... Maganov lavorava per Lukoil da quasi, sin dal 1993. Era ...