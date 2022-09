Scuole elementari ad Ardea, stop alle cedole: i libri saranno consegnati direttamente agli alunni (Di venerdì 2 settembre 2022) Novità per gli studenti delle Scuole elementari di Ardea. I libri scolastici quest’anno non saranno più consegnati con il sistema delle “cedole” bensì forniti direttamente alle famiglie. A gestire l’organizzazione sarà esclusivamente il Comune che curerà i rapporti con gli editori e le case fornitrici dei testi scolastici. Di conseguenza non saranno più i genitori a doversi recare nelle cartolibrerie del territorio – e in passato i disagi così come i ritardi non sono mancati – dato che i libri verranno forniti ai bambini in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico. L’iniziativa, che in realtà era già stata sperimentata in passato sotto la Rocca (ma poi accantonata), è arrivata in questo caso dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Novità per gli studenti delledi. Iscolastici quest’anno nonpiùcon il sistema delle “” bensì fornitifamiglie. A gestire l’organizzazione sarà esclusivamente il Comune che curerà i rapporti con gli editori e le case fornitrici dei testi scolastici. Di conseguenza nonpiù i genitori a doversi recare nelle cartolibrerie del territorio – e in passato i disagi così come i ritardi non sono mancati – dato che iverranno forniti ai bambini in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico. L’iniziativa, che in realtà era già stata sperimentata in passato sotto la Rocca (ma poi accantonata), è arrivata in questo caso dal ...

NetflixIT : Settembre ci fa male dalle scuole elementari, ma con Skam Italia 5 forse ci arriviamo volentieri - AlfredCalogiuri : RT @EkaterinaVA8: Oggi a Mariupol hanno aperto 15 scuole. In 1°elementari vanno più di 700 bambini. Ma la gente sta ancora tornando e saran… - CorriereCitta : Scuole elementari ad Ardea, stop alle cedole: i libri saranno consegnati direttamente agli alunni - grecale66 : RT @EkaterinaVA8: Oggi a Mariupol hanno aperto 15 scuole. In 1°elementari vanno più di 700 bambini. Ma la gente sta ancora tornando e saran… - zazoomblog : Come ordinare i libri per le scuole elementari e averli a casa in 24 ore - #ordinare #libri #scuole #elementari… -