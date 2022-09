Migranti | la Ocean Viking chiede da una settimana un porto sicuro | “Le condizioni di salute di molti naufraghi sono gravi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) “Non abbiamo mai sperimentato una tale quantità di casi medicia bordo dellaprima d’ora. I sopravvissuti sitrovati in mezzo al mare in situazioni inimmaginabili”. Xavier Lauth, direttore operativo di Sos Mediterranee, commenta così la situazione a bordo della nave di salvataggio della ong:otto giorni che i 460a bordo aspettano di sbarcare. Tra di loro cidiversi bambini e neonati. Il loro viaggio inizia, come spesso accade, fuggendo dalla Libia. Orasalvi, ma “secondo la legge del mare, il loro salvataggio sarà completato solo quando avranno raggiunto un. Questo stallo deve cessare subito”, prosegue Lauth. Le donne e gli uomini a bordo hanno rischiato di ...