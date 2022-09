Luca Guadagnino e Timothée Chalamet: «La nostra tribù-famiglia e l’amore cannibale in Bones and all» (Di venerdì 2 settembre 2022) Emarginati che si autoescludono, ragazzi in cerca di identità negli spazi senza confini degli Stati Uniti. Questo è Bones and all, il primo “film americano” Luca Guadagnino, che ritrova il “suo” Timothée Chalamet e la giovane promessa Taylor Russell. Ecco cosa ci hanno detto. Foto Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures Difformi, istintuali, marginali. E soprattutto cannibali. Non per scelta, ma per natura. Sono i due protagonisti del nuovo disturbante film di Luca Guadagnino, Bones and All, tratto da un romanzo di Camille De Angelis (ed. Mondadori, nda) e in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2022. È una sorta di fantahorror d’autore, al contempo inquietante e romantico. Ed è anche il primo film “americano” del regista. ... Leggi su amica (Di venerdì 2 settembre 2022) Emarginati che si autoescludono, ragazzi in cerca di identità negli spazi senza confini degli Stati Uniti. Questo èand all, il primo “film americano”, che ritrova il “suo”e la giovane promessa Taylor Russell. Ecco cosa ci hanno detto. Foto Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures Difformi, istintuali, marginali. E soprattutto cannibali. Non per scelta, ma per natura. Sono i due protagonisti del nuovo disturbante film diand All, tratto da un romanzo di Camille De Angelis (ed. Mondadori, nda) e in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2022. È una sorta di fantahorror d’autore, al contempo inquietante e romantico. Ed è anche il primo film “americano” del regista. ...

