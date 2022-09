LIVE MotoGP, GP Misano 2022 in DIRETTA: Bastianini super nella FP2! 2° Bagnaia e 5° Quartararo (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.01 Il francese della Yamaha, dal punto di vista del passo gara, è stato straordinario e continuo, mentre Bagnaia è incappato in una scivolata perché il feeling con l’anteriore non è strepitoso. Da ricordare anche la penalità di 3 posizioni in griglia per Pecco visto quanto accaduto nella FP1: guida irresponsabile per il centauro piemontese. 14.59 Bastianini straordinario con il crono di 1:31.517 a precedere di 0.114 Bagnaia e di 0.185 Miller. Zarco completa il quadro ducatista nella top-4 a 0.320. Quartararo chiude quinto a 0.326, evidenziando come e quanto la Yamaha nel time-attack faccia un po’ ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.01 Il francese della Yamaha, dal punto di vista del passo gara, è stato straordinario e continuo, mentreè incappato in una scivolata perché il feeling con l’anteriore non è strepitoso. Da ricordare anche la penalità di 3 posizioni in griglia per Pecco visto quanto accadutoFP1: guida irresponsabile per il centauro piemontese. 14.59straordinario con il crono di 1:31.517 a precedere di 0.114e di 0.185 Miller. Zarco completa il quadro ducatistatop-4 a 0.320.chiude quinto a 0.326, evidenziando come e quanto la Yamaha nel time-attack faccia un po’ ...

